Повністю відрізати окупований Крим: Луценко відповів, як ізолювати півострів від російського постачання

Крим Фото ілюстративне / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Реклама

Самих лише ударів по Кримському мосту недостатньо, щоб повністю відрізати окупований Крим від російського постачання. Для цього Україні необхідно заблокувати також сухопутний коридор через окуповані території Запорізької та Донецької областей і системно впливати на всю російську логістику.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко.

Реклама

За його словами, навіть серйозне пошкодження Кримського мосту не розв’яже проблему, доки Росія матиме можливість доставляти вантажі на півострів суходолом. Зокрема, йдеться про маршрути через Мелітополь і Маріуполь, а також трасу «Новоросія».

Реклама

«Самі по собі удари, навіть перебити Кримський міст — це проблему не вирішить», — наголосив Луценко.

Він вважає, що для ізоляції півострова Україні потрібен єдиний координаційний центр, який системно плануватиме такі операції, формуватиме запити на необхідні інженерні рішення та координуватиме їхню реалізацію.

На думку військового, йдеться не про окремі атаки, а про довгострокову стратегію, яка може потребувати кількох років підготовки та реалізації.

«Нам потрібно мати чіткий довготерміновий, навіть багаторічний план ізоляції Криму. Інакше воно не спрацює», — пояснив він.

Реклама

Чому разових ударів недостатньо

Луценко звернув увагу, що після окремих пошкоджень транспортної інфраструктури Росія може відновлювати її та продовжувати використовувати для постачання. Тому, за його оцінкою, ключове значення має не разова атака, а постійний вогневий тиск, який ускладнюватиме ремонт і подальшу експлуатацію маршрутів.

Окремим напрямком він назвав сухопутну трасу «Новоросія». За словами військового, необхідно мати можливість впливати на логістику по всій її протяжності, враховуючи, що російські сили можуть шукати об’їзні шляхи.

Для цього, як зазначив Луценко, потрібні спеціалізовані засоби, їхнє виробництво, резерв інженерів і постійна модернізація з урахуванням протидії російської сторони.

Він також звернув увагу на необхідність подолання російської протиповітряної оборони вздовж маршруту, а також протидії мобільним вогневим групам та іншим засобам захисту, які окупанти можуть перекидати для охорони логістики.

Реклама

Чи можуть землетруси зруйнувати Кримський міст

Коментуючи припущення, що природні землетруси можуть поступово пошкодити конструкцію Кримського мосту, Луценко закликав не розраховувати на такий сценарій.

«Хотілося б, але я б на це не розраховував. Природа може передумати і в найближчі 20 років — взагалі жодних землетрусів. І що ми будемо робити?» — сказав він.

Тим часом Кримський міст «втомився». Супутник зафіксував деформацію арки та пробоїни у двох місцях. Дорожнє покриття мосту пошкоджено одразу на кількох ділянках після атаки 16 листопада.

Новини партнерів

Новини партнерів