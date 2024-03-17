"Повністю немає будинку": очевидці про наслідки російської атаки на Миколаїв

У неділю, 17 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще 6 було поранено.

Очевидці розповіли "Суспільному" про перші хвилини після удару.

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Жителька Миколаєва Галина розповіла, що на момент прильоту в її оселі були двоє дітей, їх укладали спати.

"У нас двоє маленьких дітей, одну вложили спати, другу – укладали, двійнята. І приліт. Скло, жах. Діти злякались. Ми швидко на підлогу, ковдрою їх накрила", – каже Галина.

Після першого вибуху дітей евакуювали.

"А після другого, тільки їх відправили, машиною друзі забрали. Тільки зайшла у двері і прильот. Я на землю впала, капюшон наділа і лежу. Вікна всі повилітали.Тут подушки, ковдри, квіти – все, вирвало вікно, валяється. Це катастрофа. Все покидали", – зі сльозами розповідає жителька Миколаєва.

Інша місцева жителька Любов у момент влучання ракети була у літній кухні.

"Тільки занесла баклажки у кухню, гухнуло поруч. Ми заховались із сином у кімнату. Через 5-10 хвилин, тільки хотіла подивитись на вулицю, тут другий (приліт. – Ред.). І на кухні посипалось, все відірвалось, ворота у гаражі вирвало, вікно вирвало", – говорить жінка.

Любов очікує допомоги на відновлення за бюджетні гроші. Недавно вона тільки відремонтувала свою оселю, яка зазнала пошкоджень унаслідок попередніх обстрілів.

"Нехай допомагають, ми тільки восени поміняли два вікна, а на літо хотіли зробити ремонт фасаду, дах треба перекривати, адже я за свої гроші підкривала, а цього разу взагалі знесло", – каже жителька Миколаєва.

Ще одна жителька Миколаєва Тетяна розповідає, що її будинок був повністю зруйнований.

"Повністю немає будинку. Там ні вікон, ні дверей, стеля – навіть небезпечно, бо може рухнути у будь-який момент. Оце всі вікна були відірвані. Це вже чоловік закрутив болтами, щоб нам якось переночувати тут, нам йти немає куди, це наша єдина хатина", – говорить Тетяна.

Нагадаємо, що вдень 17 березня атакувала Миколаїв – у місті пролунали декілька вибухів. Очільник ОВА Віталій Кім, розповів, що внаслідок атаки окупантів у місті постраждали п'ятеро людей.

Згодом стало відомо, що унаслідок ракетних ударів по Миколаєву загинула людина, а постраждало шестеро жителів, з них одна дитина.

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