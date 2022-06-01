"Повністю розірваний зв’язок із Московським патріархатом": священник розповів, як рішення Собору вплине на майбутнє УПЦ

На Соборі 27 травня УПЦ фактично оголосила про свою незалежність та автокефалію, лише не вживши цього слова. Перший етап розірвання стосунків з Москвою відбувся, а тепер черга за другим етапом.

Другий етап розірвання стосунків з Москвою – це рецепцієя (сприйняття) цього розірвання.

Про це священник УПЦ Андрій Пінчук розповів в інтерв’ю "НВ".

"Якщо ще 26 травня церква називалась УПЦ і до неї додавалося МП (Московського патріархату), то вже 27 травня сталися неочікувані для багатьох зміни. Я б сказав, збулися найоптимістичніші очікування і був повністю розірваний зв’язок із Московським патріархатом. УПЦ по факту оголосила про свою незалежність та автокефалію, лише не вживши цього слова", – пояснив священнослужитель.

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Він додав, що зараз слово "автокефалія" має певне негативне значення для деяких парафій УПЦ в Україні, але "все одно можна сказати, що 27 травня в Україні з’явилася нова самостійна церква та проголошено "Геть від Москви!"

Пінчук зазначив, що перший етап розірвання стосунків з Москвою відбувся, тепер черга за другим етапом – рецепцією (сприйняттям) цього розриву. Після нього можливий третій етап – це об'єднання двох православних церков в Україні.

"Щодо другого етапу, рецепції, або прийняття нової реальності церкви треба розуміти, що церква – не армія, тут немає головнокомандувача, який в директивному порядку спускає рішення. Кожна парафія – і закон України це дозволяє – буде окремо погоджувати або не погоджувати рішення Собору", – пояснив священник.

Нагадаємо, 27 травня Собор УПЦ МП заявив про "незалежність", а також про незгоду з позицією патріарха РПЦ Кирила щодо війни в Україні. Водночас в УПЦ МП уточнили, що просто "ще раз підкреслили" вже статус, що вже існує, та не розривають стосунків із РПЦ. Розташовані на окупованих територіях Донецька та Кримська єпархії УПЦ МП заявили, що не приймають рішення Собору.

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