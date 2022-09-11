Повністю вимкнена: Запорізька АЕС зупинила свою роботу

Було ухвалено рішення щодо вимкнення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан.

Про зупинку Запорізької АЕС повідомляє "Енергоатом".

"Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан. Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України", - йдеться в повідомленні.

Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим відключення від енергосистеми України. Відтак було ухвалено рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.

"У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального. Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС", - повідомили у "Енергоатомі".

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