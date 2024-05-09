Російський пропагандист Жучковський приголомшив маячнею про війну: що він сказав

Пропагандист закликає до геноциду українців.
Російський військовий та пропагандист Олександр Жучковський видає нову версію російської історії.
Про це розповів журналіст Денис Казанський.
Росіянин розповідає про те, у Другій світовій війні, Росія насправді воювала з українцями.
"Українці – не братній народ, а вороги. Мета Росії – повністю знищити український народ та ліквідувати всіх українців", - написав пропагандист.
Казанський зауважив, що допис можна оцінювати як підбурювання до геноциду.
"Так виглядає нацизм у XXI столітті", - додав він.
Нагадаємо, військоивй експерт спрогнозував, що Росія може вдарити по Україні сьогодні, 9 травня, під час свого “побєдобєсія”.
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