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Російський пропагандист Жучковський приголомшив маячнею про війну: що він сказав

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Російський пропагандист Жучковський приголомшив маячнею про війну: що він сказав

Пропагандист Жучковський

Пропагандист закликає до геноциду українців.

Російський військовий та пропагандист Олександр Жучковський видає нову версію російської історії.

Про це розповів журналіст Денис Казанський.

Росіянин розповідає про те, у Другій світовій війні, Росія насправді воювала з українцями.

"Українці – не братній народ, а вороги. Мета Росії – повністю знищити український народ та ліквідувати всіх українців", - написав пропагандист.

Казанський зауважив, що допис можна оцінювати як підбурювання до геноциду.

"Так виглядає нацизм у XXI столітті", - додав він.

Російський пропагандист приголомшив маячнею про війну / ©
Російський пропагандист приголомшив маячнею про війну
Російський пропагандист приголомшив маячнею про війну / ©
Російський пропагандист приголомшив маячнею про війну

Нагадаємо, військоивй експерт спрогнозував, що Росія може вдарити по Україні сьогодні, 9 травня, під час свого “побєдобєсія”. 

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