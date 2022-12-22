Повний блекаут в Україні: Шмигаль повідомив, скільки триватиме усунення наслідків

Переміщення людей до сільської місцевості у разі блекауту, на думку Шмигаля, не допоможе.

Вихід із найскладнішого випадку повного блекауту триватиме 7-10 днів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У разі найбільш складного випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід триватиме від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - сказав він.

Про плани на випадок повного блекауту для великих міст України прем'єр також повідомив.

За його словами, український уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

"Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування", вони не можуть бути озвучені публічно", - зазначив Шмигаль.

Щодо великих міст Шмигаль сказав, що ініціатива президента щодо створення "Пунктів незламності" – єдиний реалістичний шлях.

"Станом на минулий тиждень таких "Пунктів незламності" в Україні - 5 тис. Уряд ухвалив рішення та повністю унормував питання створення та функціонування цих пунктів: фінансування, утримання чергових, постачання пального тощо. Очікуємо, що через два тижні "Пунктів незламності" буде вже від 15 до 17 тис. Це той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І, звичайно, визначено перелік дій для місцевої влади. Іншого виходу немає", - зазначив прем'єр.

Щодо підготовки, яка допоможе пережити блекаут, Шмигаль наголосив на необхідності забезпечення набору продуктів, тепла води, тепла, зв'язку та електроенергії.

"Якщо брати лише вокзали – вони вже можуть стати притулком для сотень тисяч людей, я зараз навіть не говорю про школи та лікарні", - наголосив він.

Водночас, прем'єр зазначив, що великою проблемою у разі блекауту може стати система опалення, питання збереження якої покладено на місцеву владу.

За словами Шмигаля, у разі блекауту переїзд людей до сільської місцевості не спрацює.

"У разі блекауту - це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди відвозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи? Ми розуміємо, що відбуватиметься. Частина людей переїде до найближчих сільських населених пунктів, частина планує залишитися в містах і зробила відповідні приготування...Хтось прийде до "Пункту незламності". Хтось поїде за кордон...Ключове завдання буде - вижити. Тому зараз робимо все, щоб не допустити такого сценарію", - підсумував прем'єр.

Додамо, що в Україні збільшать кількість "пунктів незламності". Найближчим часом їх має стати близько 15-17 тисяч.

Тим часом у західних областях чекають на другу хвилю переселенців із прифронтових територій. ТСН розповідав, як там готуються приймати українців.

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