Повний комплект аерозасобів для бригади ЗСУ – завдяки глядачам "Голосу країни-12" і народному тренеру Андрію Мацолі

Андрій Мацола додав суму, якої не вистачало на важливу закупку аерозасобів для цілої бригади на передову, – 2 млн 600 тис. гривень.

6 тижнів тому Голос країни, фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» та платформа dobro.ua оголосили благодійний збір коштів “Твій Голос на аерозасоби для розвідки”. Мета збору – 3 мільйони гривень на закупку квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly MoreCombo для аеророзвідки ЗСУ на передовій. Такі пташки допоможуть нашим воїнам коригувати свою рятівну роботу, влучно і вчасно відстежувати небезпеку і планувати ефективні дії для звільнення України від окупанта.

Глядачам «Голосу країни» вдалося зібрати близько 400 тисяч гривень. Суму, якої не вистачало, — 2 млн 600 тисяч гривень, щоб пришвидшити передачу суперважливої техніки для наших захисників, зголосився додати народний тренер Голосу країни Андрій Мацола.

«Як ініціатор повернення «Голосу країни», я додаю суму, якої не вистачає, – два мільйони шістсот тисяч гривень – до зібраних глядачами коштів. Вони вже передані фонду Повернись живим на платформі dobro.ua, тож повний комплект обладнання для аеророзвідки буде закуплений цього тижня, – каже Андрій Мацола. – Сьогодні всі ми маємо одну мету й одну мрію – це наша спільна перемога, тож наближаємо її разом».

Андрій Мацола допомагає армії від початку повномасштабного вторгнення — закуповує та передає спорядження, зброю, транспорт на фронт для наших військових, а також займається питанням забезпечення житлом тих українців, які втратили свій дім через війну.

Нагадаємо, що Андрій Мацола разом з Олександрою Заріцькою є тренерами команди «Другий Шанс» на «Голосі країни-12». Наразі це єдина команда, яка не має фінального складу учасників на фінал. Хто стане останнім учасником команди «Другого шансу» – вирішують саме глядачі. Тому саме зараз переходьте за посиланням та обирайте свого фаворита. Голосування проходить серед учасників етапу нокаутів усіх команд, яких не обрали тренери. Проте омріяний шанс виступити у прямому ефірі «Голосу країни» отримає тільки один учасник. Голосування почалось одразу після закінчення випуску вчора ввечері і глядачі мають тільки 48 годин, аби повернути одного учасника назад. А хто ним стане – глядачі дізнаються вже під час прямого ефіру «Голосу країни» у неділю, 20 листопада.

Дивіться фінал «Голосу країни» у неділю, 20 листопада, о 19:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".