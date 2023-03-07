Повня 7 березня 2023 року: головні прикмети та забобони

Давно доведено, що Місяць впливає на різні природні явища Землі, зокрема настрій людей, особливо у повню.

Повний місяць 7 березня: прикмети

Щоб побачити коханого — у повню покладіть дзеркальце під подушку.

Щоб покращити стосунки між коханими — шкарпетки чоловіки та жінки потрібно зв'язати разом та залишити під подушкою на ніч.

Якщо дівчині не терпиться вийти заміж — у повню потрібно тричі поспіль вимити підлогу, щоб здійснилося її бажання.

Якщо самотній жінці насниться чоловік під час повні — це до появи в її житті залицяльника.

Поцілунки під Місяцем — прикмета до міцності стосунків. Бачити зірку, що падає на повню — на щастя.

Триразове миття підлоги у повню приверне щасливі події в особистому житті.

Перебуваючи у сварці з залицяльником, дівчині необхідно провести простий ритуал на примирення: розчесати своє волосся, подумки перебуваючи з коханим. Енергетика стосунків відновиться.

Повний місяць 7 березня: забобони

На повню в жодному разі не варто обрізати волосся.

Не можна обрізати нігті.

Робити прополювання рослин потрібно в цей період часу.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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