Повний блекаут у Дніпрі: влада закликає терміново запасатися водою — все про ситуацію і терміни відновлення
Зупинено всі підстанції та ТЕЦ на Дніпропетровщині. Регіон без світла, води, опалення. Голова ОВА закликає робити запаси води, у кого вона ще є.
Ввечері 7 січня Дніпро поринув у повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено.
Про це повідомляють голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук, а також кореспондентка ТСН.ua.
За словами Лукашука, у Дніпрі ввечері стався удар, через який усе місто залишилося без електропостачання.
«Наразі стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів», — наголосив голова ОВА.
Що з водою та опаленням у Дніпрі
Станом на 22:40 водопостачання та опалення у місті відключені через аварію.
«Усе місто без світла, терміни відновлення невідомі. Звісно, води з опаленням теж немає», — повідомила кореспондентка ТСН.ua.
Особливо критична ситуація склалася у Павлоградському та Синельниківському районах. Знеструмлено підприємство «ДЗД».
«Терміново робіть запаси води, якщо у вас вдома наразі є вода — зробіть запас», — закликав Лукашук.
«Зупинено абсолютно всі (!) ТЕЦ і підстанції Дніпропетровщини. Мапу „Пунктів незламності“ можна знайти в застосунку „Дія“», — написав волонтер «Кучер» у Telegram-каналі.
Рятувальні служби працюють над ситуацією. Мешканців закликають не панікувати та дотримуватися інструкцій місцевої влади.
Зупинилося метро
У Дніпрі зупинилося метро. Працівники виводять людей з тунелів, ескалатори не працюють.
Також з безпекових міркувань та через відсутність напруги в мережі зупинилися приміські поїзди на Дніпропетровщині. Зокрема, йдеться про рейси сполученнями Запоріжжя — Синельникове, Чаплине — Синельникове, Дніпро — Чаплине, Пʼятихатки — Дніпро.
Повний блекаут зачепив не лише Дніпро, а й Кривий Ріг та Запоріжжя, передають місцеві жителі.
Як повідомила «Укрзалізниця», через масштабні знеструмлення у Дніпропетровській та Запорізькій областях усі поїзди в регіоні переходять на резервну теплотягу, засоби сигналізації та зв’язку наразі працюють від резервного живлення, вокзали також заживлені від генераторів.
«У пунктах незламності традиційно доступні не лише гарячий чай, а й зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink», — написали в «УЗ».
З контрольованими затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди:
734 Київ — Дніпро
37 Запоріжжя — Київ
119 Дніпро — Холм
79 Дніпро — Львів
«Рух поїздів Dnipro City Express завтра також буде налагоджено під теплотягою. Не спиняємося», — додає «Укрзалізниця».
Нагадаємо, від 8 січня в Україні можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через погіршення погодних умов. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, циклон зайде до України через Чернівецьку та Івано-франківську області близько четвертої ранку.