Дніпропетровщина в повному блекауті

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 7 січня Дніпро поринув у повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено.

Про це повідомляють голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук, а також кореспондентка ТСН.ua.

За словами Лукашука, у Дніпрі ввечері стався удар, через який усе місто залишилося без електропостачання.

Реклама

«Наразі стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів», — наголосив голова ОВА.

Що з водою та опаленням у Дніпрі

Станом на 22:40 водопостачання та опалення у місті відключені через аварію.

«Усе місто без світла, терміни відновлення невідомі. Звісно, води з опаленням теж немає», — повідомила кореспондентка ТСН.ua.

Особливо критична ситуація склалася у Павлоградському та Синельниківському районах. Знеструмлено підприємство «ДЗД».

Реклама

«Терміново робіть запаси води, якщо у вас вдома наразі є вода — зробіть запас», — закликав Лукашук.

«Зупинено абсолютно всі (!) ТЕЦ і підстанції Дніпропетровщини. Мапу „Пунктів незламності“ можна знайти в застосунку „Дія“», — написав волонтер «Кучер» у Telegram-каналі.

Рятувальні служби працюють над ситуацією. Мешканців закликають не панікувати та дотримуватися інструкцій місцевої влади.

Зупинилося метро

У Дніпрі зупинилося метро. Працівники виводять людей з тунелів, ескалатори не працюють.

Реклама

Також з безпекових міркувань та через відсутність напруги в мережі зупинилися приміські поїзди на Дніпропетровщині. Зокрема, йдеться про рейси сполученнями Запоріжжя — Синельникове, Чаплине — Синельникове, Дніпро — Чаплине, Пʼятихатки — Дніпро.

Повний блекаут зачепив не лише Дніпро, а й Кривий Ріг та Запоріжжя, передають місцеві жителі.

Як повідомила «Укрзалізниця», через масштабні знеструмлення у Дніпропетровській та Запорізькій областях усі поїзди в регіоні переходять на резервну теплотягу, засоби сигналізації та зв’язку наразі працюють від резервного живлення, вокзали також заживлені від генераторів.

«У пунктах незламності традиційно доступні не лише гарячий чай, а й зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink», — написали в «УЗ».

Реклама

З контрольованими затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди:

734 Київ — Дніпро

37 Запоріжжя — Київ

119 Дніпро — Холм

79 Дніпро — Львів

«Рух поїздів Dnipro City Express завтра також буде налагоджено під теплотягою. Не спиняємося», — додає «Укрзалізниця».

Нагадаємо, від 8 січня в Україні можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через погіршення погодних умов. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, циклон зайде до України через Чернівецьку та Івано-франківську області близько четвертої ранку.