Повний бус валюти: Ощадбанк показав повернуті Угорщиною гроші

В «Ощадбанку» показали, як виглядають повернуті 75 мільйонів та золота від Угорщини.

Ощадбанк повернув затримані в Угорщині кошти та цінності

Голова правління «Ощадбанку» Юрій Каціон показав кошти, які повернула сьогодні Угорщина.

Про це він написав у своєму Facebook.

За словами банкіра, Ощадбанк повернув свої незаконно затримані в Угорщині кошти і цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Каціон також опублікував фото повернутих грошей. На кадрах видно цілий мікроавтобус мішків з готівкою, завантажений до стелі.

«Кошти і цінності, які два місяці утримувались в Угорщині у порушення багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва, повернуто в повному обсязі, цілісність і належність їх пакування була перевірена представниками банку», — додав голова правління «Ощадбанку».

Скандал із затриманням українських інкасаторів в Угорщині

Нагадаємо, 6 березня Угорщина захопила інкасаторів Ощадбанку, які перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота між «Райффайзен Банк Австрія» та «Ощадбанком» України.

Згодом угорська влада оприлюднила світлини готівки та золотих злитків, які були конфісковані у затриманих на території країни працівників українського державного банку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії Будапешта державним тероризмом, рекетом та взяттям заручників. Зрештою, інкасатори повернулися в Україну. Але гроші уряд Орбана заарештував. Їх повернули лише тепер, через два місяці.

