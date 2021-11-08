Поводилася неадекватно: у Харкові на вулиці у матері одібрали 1-річну дитину

Жінка перебувала у неадекватному стані.
У Харкові перехожі викликали поліцію та швидку, оскільки помітили на вулиці жінку, яка перебувала у неадекватному стані, а поруч з нею була її дитина.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.
Вчора, 7 листопада, до поліції зателефонували місцеві жителі і повідомили, що на вулиці з дитиною гуляє жінка, яка перебуває в неадекватному стані і не орієнтується у просторі. Очевидці також викликали медиків.
У 36-річної жінки правоохоронці вилучили дитину та передали до дитячого відділення лікарні. Жінка від госпіталізації відмовилась.
Інформація про подію внесена до Єдиного обліку, проводиться перевірка.
Нагадаємо, що у Луцьку в результаті отруєння, ймовірно каштанами, померла 8-річна дівчинка. Спочатку дитину мати лікувала вдома.
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