Поводилася неадекватно: у Харкові на вулиці у матері одібрали 1-річну дитину

Поводилася неадекватно: у Харкові на вулиці у матері одібрали 1-річну дитину

Жінка перебувала у неадекватному стані.

У Харкові перехожі викликали поліцію та швидку, оскільки помітили на вулиці жінку, яка перебувала у неадекватному стані, а поруч з нею була її дитина.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Вчора, 7 листопада, до поліції зателефонували місцеві жителі і повідомили, що на вулиці з дитиною гуляє жінка, яка перебуває в неадекватному стані і не орієнтується у просторі. Очевидці також викликали медиків.

У 36-річної жінки правоохоронці вилучили дитину та передали до дитячого відділення лікарні. Жінка від госпіталізації відмовилась.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку, проводиться перевірка.

Нагадаємо, що у Луцьку в результаті отруєння, ймовірно каштанами, померла 8-річна дівчинка. Спочатку дитину мати лікувала вдома.

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