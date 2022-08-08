"Поводяться неадекватно": після обстрілу ЗСУ у Херсоні окупанти добряче рознерувалися і зриваються на місцевих

Вони нервуються і зриваються на жителях міста.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Сьогодні вночі ЗСУ відпрацювало ключові точки логістичних маршрутів орків на Херсонщині, зокрема Антонівський міст. Міст окупанти оточили з двох боків, місцевих жителів близько не підпускають, поводяться у спілкуванні з людьми практично неадекватно, будьте обережними і намагайтеся триматися від цього району подалі. Орки саме на взводі. Сам міст, за попередніми даними, отримав серйозні пошкодження", - зазначив Соболевський.

Нагадаємо, що ніч проти 8 серпня Збройні сили України високоточними ракетами HIMARS вдарили по пунктах тимчасової дислокації російської армії на промислових майданчиках у різних районах окупованого Мелітополя.

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