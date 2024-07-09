Поводяться так, наче їм можна все: у Маріуполі російські військові протаранили цивільну автівку (відео)

Так, російські військові вчергове протаранили цивільну автівку. Вони не понесуть відповідальність за скоєне, тому що поліція просто боїться їх чіпати.

Про це пише Маріупольська міська рада.

Там наголошують, що через російських військових кількість ДТП у Маріуполі стається майже кожен день.

У Маріуполі російські військові протаранили цивільну автівку

"Вже неодноразово автомобілі окупантів таранять цивільні автівки. Але жодної кари винуватці не несуть. Адже поліція просто боїться їх чіпати, тож загарбники коять повне свавілля", – зауважили у міськраді.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі померла дитина через відсутність інфекційного відділення. У місті зростає кількість захворювань на гострі кишкові інфекції.

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