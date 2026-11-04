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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Поворот у справі Фаріон: засуджений Зінченко оскаржує довічне ув'язнення

В’ячеслав Зінченко подав апеляцію на вирок суду у справі про вбивство Ірини Фаріон.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Захист заявив про порушення: Зінченко оскаржує вирок за вбивство Фаріон

Захист заявив про порушення: Зінченко оскаржує вирок за вбивство Фаріон / © ТСН

20-річний В’ячеслав Зінченко, якому дали довічне за вбивство мовознавиці і екснардепки Ірини Фаріон, подав апеляцію на рішення колегії суддів.

Про це передає «Суспільне».

Зазначається, що скарга на рішення суду надійшла до суду 3 листопада.

Згодом про це написала у Facebook донька Ірини Фаріон Софія Особа.

«Засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство моєї Мами — Ірини Фаріон — Вячеслав Зінченко подав апеляцію. Попереду новий етап судової боротьби за справедливість, правду та пам’ять про мою Маму. Ми пройшли довгий і важкий шлях. І я не відступлю! Вони можуть оскаржувати вирок, але ніхто й ніколи не поверне мені Маму, а моїм дітям — Бабусю. І саме тому я боротимуся до кінця! Бо йдеться не лише про вирок, а й про невідворотність покарання за жорстоке вбивство людини, яка присвятила своє життя Україні», — зазначила Софія Особа.

Адвокатка Зінченка Діана Кара у коментарі для LIGA.net додала, що апеляційну скаргу «подано з дотриманням термінів».

За її словами, після проголошення вироку колегія суддів Шевченківського райсуду Львова ухвалила три окремих рішення, в одному з яких, як стверджує адвокатка, було встановлено порушення презумпції невинуватості Зінченка.

«Встановлене судом порушення сторона захисту розглядає не як формальність, а як обставину, що дає серйозні підстави ставити питання про об’єктивність, повноту та неупередженість досудового розслідування загалом», — заявила адвокатка.

Нагадаємо, 20-річний обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав найвищу міру покарання — довічне позбавлення волі.

Перед оголошенням вироку біля будівлі суду зібралися декілька десятків людей, було перекрито вулицю, посилено заходи безпеки. Прихильники Ірини Фаріон прийшли з картонками, на яких було написано: «Довічне».

Мовознавиця і громадська діячка Ірина Фаріон була поранена 19 липня 2024 року пострілом у голову на вулиці Масарика у Львові. Того ж дня пізно ввечері вона померла внаслідок поранення.

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