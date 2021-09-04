Повоєнні номера і оригінальні деталі: під Києвом в сараї знайшли німецький автомобіль часів Другої світової війни (фото)

На "німці" майже 70 років ніхто не їздив. Однак він все ще на ходу.

В Ірпені Київської області виявили раритетний німецький автомобіль Opel P4. Транспортний засіб майже 70 років стояв в дерев'яному сараї.

Про це пише видання "ТопЖир".

"Німець" стояв без діла з 1953 року. В Україну автомобіль завезли з Ленінградської області, куди він, у свою чергу, потрапив з Німеччини в якості трофея. На Opel’i навіть залишилися перші повоєнні номера, видавалися які ще в 1946—1959 роках.

"Opel був випущений в 1935 році. Його цінність — стан. Машина чи не на 100% комплектна. Мало того, вона зберегла практично більшу частину рідних оригінальних деталей і агрегатів — двигун, КПП, ходову. Кузов, судячи з фото, теж "живий". Ну, і найбільш вражаюче, — незважаючи на вік і нелегку долю, — автомобіль перебуває на ходу", — зазначили автори публікації.

У виданні також додали, що автомобіль випускався в 1934—1937 роках. Тираж цієї моделі становив 66 тисяч екземплярів.

Нагадаємо, що Дніпру на День Незалежності подарували рідкісну колекцію марок. На них зображена історія нашої країни за останній 120 років.

Тест-драйв автомобільного легендарного раритету

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