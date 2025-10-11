Повторення Чорнобильської катастрофи: екстрасенс зробив прогноз

Астрологія / © Pixabay

До кінця осені загрози для України від Запорізької АЕС немає — ситуація під контролем, незважаючи на дії окупантів.

Про це заявив екстрасенс Роман Завідовський в етері свого YouTube-каналу.

Провидець склав розклад на картах Таро та циганській колоді і запевнив, що у найближчі місяці великих загроз навколо Запорізької АЕС не передбачається. Водночас можливі дрібні провокації з боку ворога.

«Що стосується ЗАЕС і можливого підриву або ситуації, яка там катастрофічна, може вийти з-під контролю, то я поспішаю заспокоїти. Я не бачу якоїсь катастрофи на ЗАЕС, принаймні восени 2025 року. Далі прийде зима — будемо дивитись. В осінній період мені показало, що великих загроз немає. Провокації, якісь дрібні заворушення — можливо, але щоб сталася масштабна катастрофа рівня Чорнобиля, ні», — сказав він.

Екстрасенс у розкладі Таро отримав сімку та шістку мечів — поганий знак, проте Завідовський стверджує, що ситуацію можна виправити.

Він сказав, що ситуацію можна виправити. Карта справедливості показує: якщо серйозно взятися за її вирішення зараз, проблему можна розв’язати. Карта Лицаря пентаклів символізує сильного чоловіка та чоловічу енергетику. Ситуація критична, але ще не пізно все виправити.

Екстрасенс згодом зробив розклад на циганській колоді, який виявився більш оптимістичним. Карти показали, що ситуація із ЗАЕС напружена, але не катастрофічна для України.

Він пояснив, що карта любові свідчить про складність ситуації, але не про смерть чи катастрофу. Більшість циганських карт позитивні. Хоча на картах Таро ситуація виглядає складнішою, карта справедливості у прямій позиції показує, що її ще можна вирішити. За словами екстрасенса, повторення Чорнобильської катастрофи 1986 року не передбачається, хоча деяка небезпека все ж є.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росіяни перейшли до фінальної, найнебезпечнішої стадії реалізації свого плану щодо Запорізької АЕС. Окупанти готують масштабну провокацію з «реальною» ядерною загрозою, щоб під її прикриттям повністю інтегрувати станцію у свою енергосистему.