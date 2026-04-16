"Приліт" просто по ринку з людьми: РФ повторно вдарила по великому місту, є поранені

Удар по Одесі 16 квітня / © ДСНС

Ранок в Одесі розпочався з чергової ворожої атаки. У місті зафіксовані нові руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За інформацією місцевої влади, в одному з районів пошкоджено дах автосалону, вибито скло в будівлі та понівечено автомобілі, що перебували всередині.

Також удар припав по одному з ринків — там постраждали троє людей. Медики надають їм необхідну допомогу.

В іншому районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

Наразі в місті триває повітряна тривога.

Росія обстрілює Одесу — останні новини

Вночі 16 квітня російські війська здійснили кілька хвиль атак ракетами та безпілотниками по Одесі. Унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти портової, критичної та житлової інфраструктури, виникли пожежі.

За даними влади, руйнувань зазнали щонайменше три багатоповерхівки — знищено фасади та вибито скління. Також пошкоджено гуртожиток і прилеглі будівлі.

Кількість жертв зростала протягом ранку: спочатку повідомляли про шістьох загиблих, згодом — про вісьмох. Станом на ранок підтверджено загибель дев’яти людей, ще 23 — постраждали.

Напередодні ввечері росіяни також атакували місто. Один із дронів влучив у багатоповерхівку в Хаджибейському районі — було зруйновано квартири, загинула людина, є поранені.

Зазаначимо, що у четвер, 16 квітня, російські війська завдали комбінованої атаки по Україні. Зокрема, під ударом опинилися: Київ, Дніпро, Харків, Одеса та інші населені пункти.