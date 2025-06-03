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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Повторна перевірка обмежено придатних: у Міноборони поділилися результатами ВЛК

В Міноборони повідомили, що після повторної ВЛК більшість колишніх обмежено придатних визнані придатними до служби.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ВЛК

ВЛК. / © ТСН.ua

Більшість українців, які мали статус “обмежено придатний”, після повторного медичного огляду визнані придатними до служби — хоча б у підрозділах забезпечення. Лише 7% з них звільнено від служби повністю.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

За його словами, процес проходження повторної Військово-лікарської комісії (ВЛК) ще триває, але вже відомо, що лише близько 7% громадян, які раніше були обмежено придатними, тепер визнані повністю непридатними до військової служби.

“Десь 6–7% — повністю придатні, решта визнані придатними до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП або у військових вишах”, — уточнив Лазуткін.

Обмежено придатний — скасовано, ВЛК до 6 червня

Нагадаємо, що відповідно до закону від 12 лютого 2025 року, усі громадяни призовного віку (від 25 до 60 років), які до 4 травня 2024 року мали статус “обмежено придатний”, зобов’язані пройти повторну ВЛК до 6 червня 2025 року включно.

В іншому разі, за порушення правил військового обліку, таких осіб можуть оголосити в розшук.

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