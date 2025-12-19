Повторна ВЛК 2026 року: експерти пояснили, коли вона обов’язкова

ВЛК / © ТСН.ua

Питання регулярності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) залишається одним із найбільш обговорюваних серед військовозобов’язаних українців. Багатьох цікавить, чи автоматично анулюються результати огляду 2025 року та чи виникає обов’язок знову відвідувати лікарів у 2026-му.

Про це пишуть фахівці сервісу «Kadroland».

Ключовим моментом є те, що медичний огляд проводиться виключно за офіційним направленням від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Це означає, що ні працівник самостійно, ні його роботодавець не можуть ініціювати проходження комісії. Процес запускається лише після того, як військовозобов’язаний отримає відповідний виклик (повістку на ВЛК) від ТЦК.

Права роботодавця та обов’язки працівника

Юристи наголошують на важливості дотримання процедури, визначеної постановою Кабміну №1487. У цьому контексті виділяють кілька критичних правил:

Роботодавець не має права вимагати від підлеглого самостійно йти на ВЛК.

Відмова працівника проходити медогляд без офіційного направлення від ТЦК не вважається порушенням трудової дисципліни чи правил обліку.

Навіть якщо термін попередньої комісії формально «закінчився», без нового виклику з ТЦК особа не зобов’язана з’являтися до лікарів.

Статус «обмежено придатний» та огляд у 2026 році

Для осіб, яким у 2025 році було встановлено статус обмеженої придатності (або оновлений статус за новою класифікацією), правила залишаються незмінними. Повторна ВЛК у 2026 році буде обов’язковою лише у разі отримання персонального направлення.

Нагадаємо, парламент схвалив законопроєкт №13335. Документ передбачає, що військовозобов’язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання.

Зауважимо, що йдеться про тимчасове працевлаштування та бронювання. Воно не може перевищувати 45 календарних днів від дати укладення трудового договору з працівником і надається не більше одного разу протягом календарного року.