Повторна ВЛК для обмежено придатних: що загрожує за невчасний чи непройдений медогляд

Юристка пояснила, коли непройдена ВЛК вважатиметься порушенням правил військового обліку і яке покарання загрожує в такому випадку.

Згідно з українським законодавством, усі військовозобов'язані, визнані раніше обмежено придатними, мають пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 лютого 2025 року. Втім через завантаженість ВЛК цю вимогу навряд чи вдасться вчасно виконати усім чоловікам зі статусом "обмежено придатний". Чи буде непройдена ВЛК підставою для притягнення військовозобов'язаних до відповідальності, розповіла докторка юридичних наук Наталя Опольська в інтерв'ю "Телеграф".

За словами юристки, правилами військового обліку встановлюються обов'язки для всіх учасників процесу проходження військово-лікарської комісії:

ТЦК та СП – мають направити на ВЛК;

військовозобов'язаний – має з'явитись за викликом ТЦК для проходження медогляду;

ВЛК – має провести медогляд військовозобов'язаного та зробити висновок про придатність.

"У Правилах військового обліку передбачено, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибути за викликом до ТЦК та СП у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях для проходження медичного огляду. Чинним законодавством не передбачено, що військовозобов’язаний має проявляти ініціативу з проходження медичного огляду, а навпаки вказано, що це обов’язок ТЦК та СП направити на ВЛК", – наголосила Опольська.

Вона підкреслила, що порушення закону немає тільки тоді, коли з якихось причин ТЦК не направляв обмежено придатного військовозобов’язаного на ВЛК. Втім, якщо повістка все ж таки була, людину можуть притягнути до відповідальності.

"Відповідальність за неявку – адміністративна, врегульована статтями 210, 210-1 КУпАП та передбачає штраф в розмірі від 17 000 гривень", – уточнила юристка.

Наталя Опольська додала, що поважними причинами неприбуття громадянина у термін, визначений у повістці визнаються:

непереборна перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки;

інші обставини, які позбавили особу можливості особисто прибути у визначені пункт і термін;

смерть близького родича (батьків, дружини/чоловіка, дитини, рідних брата/сестри, діда/баби) або близького родича дружини/чоловіка.

Водночас відсутність нового висновку ВЛК не дає підстав для автоматичної зміни статусу військовозобов'язаного. Він залишається обмежено придатним, доки лікарі ВЛК не нададуть інший висновок.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні знов можуть змінитись окремі правила мобілізації. Проведення рейдів за участю ТЦК збережеться вочевидь як мінімум на нинішньому рівні, а в разі законодавчих змін штрафи можуть стати "конвеєрною справою". Адвокат Роман Сімутін не виключає, що кількість намагань накласти штрафи може зрости в геометричній прогресії.

Читайте також: