Повторна ВЛК для обмежено придатних: скільки чоловіків отримують "білий білет"

Після повторного проходження військово-лікарської комісії приблизно один з десяти колишніх обмежено придатних військовослужбовців визнається непридатним до військової служби.

Після того, як в Україні скасували статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних, усі військовослужбовці повинні пройти повторне медичне обстеження. Приблизно кожний десятий серед колишніх обмежено придатних за висновком ВЛК визнається непридатним до служби у війську.

Про це розповів начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач під час брифінгу в "Укрінформ".

"Після того, як із законодавства прибрали такий термін, як обмежено придатний, всі військовослужбовці протягом 9 місяців за відповідним планом, графіком, який складений командуванням Медичних сил, проходять переобстеження. І всі обмежено придатні будуть або придатні до проходження військової служби, або придатні для проходження військової служби у визначених місцях, таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК, або взагалі будуть непридатними для проходження військової служби і в подальшому будуть звільнені з неї", – пояснив Горбач.

Він додав, що після медичного обстеження непридатними визнаються менше ніж 10% військових. Решта особового складу ділиться приблизно 50/50 на абсолютно придатних і придатних у визначених військових частинах.

Нагадаємо, в Україні не можуть прийняти на військову службу за контрактом людей, які не підлягають призову згідно із законодавством. Проте є деякі виключення. Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Роман Сушко пояснив, що у деяких випадках можуть мобілізувати осіб з інвалідністю, непридатних до військової служби та багатодітних осіб.

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