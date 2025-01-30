Повторне проходження ВЛК: названо дату нового дедлайну для обмежено придатних

ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук.

В четвер, 30 січня, в Офісі Президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами. Дедлайн повторного медогляду пропонують перенести на 5 червня.

Про це повідомила заступниця голови ОПУ Ірина Верещук.

На нараді обговорили необхідність ухвалення законодавчих змін, за якими, зокрема, повторне проходження ВЛК не буде обовʼязковим для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю.

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Також дедлайн повторного медогляду переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді сьогодні під номером 12457.

“Домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю”, - повідомила Ірина Верещук.

На нараді обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК.

Учасниками наради були представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна Рада підготувала законопроєкт, який дозволить відтермінувати проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) для військовозобов’язаних із категорією "обмежено придатний" до червня.

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