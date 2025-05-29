Повторне ВЛК для обмежено придатних: який відсоток визнали придатними

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Приблизно половина військовозобов’язаних чоловіків, які мали статус «обмежено придатний» до військової служби, вже пройшли повторну ВЛК. Більшість були визнані придатними.

Про це в четвер, 29 травня, заявивнародний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони Федір Веніславський.

«На сьогодні понад 50% тих громадян, які до ухвалення закону були визнані обмежено придатними, уже пройшли повторну ВЛК, щоби бути класифікованими як придатні або непридатні», — сказав нардеп.

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Результати ВЛК Веніславський назвав «показовими».

«Приблизно 99%, із тих, хто проходить повторне ВЛК, визнаються придатними до військової служби. Це свідчить про те, що раніше категорія „обмежено придатний“ часто використовувалася як лазівка для зловживань, щоб уникнути проходження строкової служби або взагалі бути непридатним до служби», — пояснив депутат

За його даними, приблизно 50% повторно оглянутих чоловіків, що мали статус «обмежено придатний», отримали висновок про придатність до служби без обмежень. Інша половина — придатні з обмеженнями, тобто можуть бути мобілізовані до частин забезпечення або тилових підрозділів, до служби у ТЦК та СП і тд.

Нагадаємо, що військовозобов’язані чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року.

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