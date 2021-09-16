Повторне зараження коронавірусом: лікар детально пояснив, хто ризикує ще раз підхопити COVID-19

Більшість людей після перенесеного COVID-19 мають тривалий якісний імунітет.

Люди, які перехворіли на коронавірус, можуть заразитися повторно, але вкрай рідко. Переважно коронавірус повторно вражає тих, хто має дефекти імунітету, які не дозволяють сформувати повноцінний тривалий захист.

Про це повідомив лікар Євген Дубровський у своєму Facebook.

За його словами, хворі повторно одужують. Крім того, важко хворіють взагалі вкрай рідко (в 0,05% випадків потрапляють до стаціонару). Отже, їхній імунітет достатній, щоб одужати, але недостатній для формування імунної пам'яті.

"Я таких пацієнтів бачив. Люди, які страждають певними супутніми захворюваннями, що і пояснює всю ситуацію. У будь-якому випадку, це не є проблемою світового масштабу, тому що 99,9% після перенесеного ковіду прекрасно формують тривалий якісний імунітет і не хворіють повторно чимало місяців. Більш того, деякі дослідники вже приходять до висновків, що не виключається і варіант довічного імунітету після SARS-CoV-2", - пояснює він.

Лікар також додав, що щеплені, як і попереджають виробники всіх без винятку вакцин, можуть захворіти. Цього не спостерігається масово, але, як каже Дубровський, тут немає нічого несподіваного. Ні ВООЗ, ні CDC, ні МОЗ не стверджують, що вакцинація гарантує стовідсотковий захист.

"Взагалі, якщо дивитися глобально, мета вакцинації захистити вразливі групи ризику і спробувати знизити тяжкість захворювання", - підсумував він.

Раніше у МОЗ розповіли, що захворіти повторно коронавірусом після одужання є ризик через 3-5 місяців. Утім, є випадки повторного інфікування з інтервалом у 1,5 місяця.

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