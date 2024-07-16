Повторні штрафи від ТЦК: нардеп пояснив, кого можуть покарати гривнею кілька разів

Злісних ухилянтів, які ігнорують вимогу закону і не оновили свої дані, можуть сплатити штраф не один раз.
Військовозобов'язані, які не оновили свої облікові дані, і продовжуватимуть ігнорувати вимогу закону, можуть бути оштрафані по декілька разів.
Про це в телемарафоні заявив член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Володимир Арешонков.
"Якщо штраф не був сплачений, якщо громадянин не з’являється, якщо він не надав ніяких пояснень і таке інше – проти нього може бути повторно використана ця норма адміністративного кодексу", – сказав нардеп.
Раніше адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь зауважила, що ТЦК не заборонено висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної" і у разі ігнорування за кожну вимагати штраф.
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