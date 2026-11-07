ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2
Час на прочитання
1 хв

Повторні удари по енергетиці Дніпра: понад 60 тисяч споживачів без світла

Відновлення електропостачання розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Блекаут

Блекаут / © iStock

У Дніпрі понад 60 тисяч споживачів залишилися без електропостачання через повторні російські атаки на енергетику.

Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.

За повідомленням адміністрації, відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

На момент публікації повідомлення атака на область тривала. В ОВА закликали жителів залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Запоріжжі на 12 годин перекриють греблю ДніпроГЕС: як об’їхати

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie