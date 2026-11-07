- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2
- Час на прочитання
- 1 хв
Повторні удари по енергетиці Дніпра: понад 60 тисяч споживачів без світла
Відновлення електропостачання розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація.
У Дніпрі понад 60 тисяч споживачів залишилися без електропостачання через повторні російські атаки на енергетику.
Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.
За повідомленням адміністрації, відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.
На момент публікації повідомлення атака на область тривала. В ОВА закликали жителів залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, що у Запоріжжі на 12 годин перекриють греблю ДніпроГЕС: як об’їхати
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: