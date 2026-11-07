Повторні удари по енергетиці Дніпра: понад 60 тисяч споживачів без світла

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У Дніпрі понад 60 тисяч споживачів залишилися без електропостачання через повторні російські атаки на енергетику.

Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.

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За повідомленням адміністрації, відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

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На момент публікації повідомлення атака на область тривала. В ОВА закликали жителів залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

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