Повторні вибори президента "Могилянки": студенти оголосили страйк, а Стефанчук хоче пояснень від Шкарлета

Оголошення страйку не означає переривання навчального процесу.

Через невизнання Міністерством освіти та науки результатів голосування у другому турі виборів президента національного університету "Києво-Могилянська академія" студенти оголосили безстроковий страйк.

Про це йдеться в спільній заяві органів студентського самоврядування НаУКМА від 2 лютого 2022 року.

"Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест!" – йдеться в заяві.

Зазначається, що студенти також створили страйковий комітет з організації акцій протесту проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. До нього долучилися представники органів студентського самоврядування: Студентської колегії та Конференції студентів, керівники студентських організацій, представники викладачів та працівників університету.

"Про час і дату протесту буде повідомлено завтра, 03 лютого 2022 р.", - йдеться в заяві.

Своїм рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства та підтримують право могилянців самостійно обирати свого президента.

Своєю чергою голова Верховної Ради Руслан Стефанчук надіслав звернення до міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати відмову МОН визнавати результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

"Я завжди був і залишаюсь прихильником університетського самоврядування, за яким тільки спільнота університету має право обирати собі очільника. І це право - священне! Адже це частина народовладдя. І тому я як колишній професор "Могилянки", як науковець, як людина, щиро зацікавлений у тому, аби довгий виборчий процес президента НаУКМА завершився та один із найпотужніших вишів врешті-решт чесно і прозоро отримав свого керманича", - написав він на сторінці у Facebook.

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Стефанчук зазначив, що сьогодні в межах парламентського контролю він надіслав звернення до Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення МОН щодо відмови визнавати результати виборів президента НаУКМА, а також аргументувати рішення щодо призначення повторних виборів.

Голова ВР також звернувся до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та генерального прокурора Ірини Венедіктової взяти під контроль забезпечення неупередженого та оперативного розслідування справи про викрадення скриньок для голосування.

Крім того, Стефанчук направив листи до міністра юстиції, міністра охорони здоров’я, в.о. голови Державної податкової служби, голови НАЗК, голови СБУ з проханням надати інформацію щодо осіб, які проходили спецперевірку перед призначенням на посаду керівника закладу за 2020-2022 роки.

Нагадаємо:

На посаду президента балотувалися в.о. президента НаУКМА, кандидат економічних наук, доцент, в.о. декана факультету економічних наук Олександра Гуменна та голова НАЗЯВО Сергій Квіт. За підсумками голосування, що відбулося 20 січня 2022 року Олександра Гуменна набрала 201 голос (33.9%), Сергій Квіт – 232 (39,1%).

в.о. президента НаУКМА, кандидат економічних наук, доцент, в.о. декана факультету економічних наук та голова НАЗЯВО Олександра Гуменна набрала 201 голос (33.9%), Сергій Квіт – 232 (39,1%). 27 січня відбувся другий тур виборів президента НаУКМА. Того ж дня Сергій Квіт повідомив, що з виборчої дільниці вишу невідомі викрали одну зі скриньок для голосування. Згодом поліція Києва повідомила, що скриньку було знайдено неушкодженою на одній з вулиць біля НаУКМА та повернуто виборчій комісії. За даним фактом поліція почала кримінальне провадження за частиною 2 статті 396 Кримінального кодексу "хуліганство".

президента НаУКМА. Того ж дня для голосування. Згодом поліція Києва повідомила, що За даним фактом поліція почала кримінальне провадження за частиною 2 статті 396 Кримінального кодексу "хуліганство". На сайті вишу 28 січня оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а Гуменна – 191 голос (42,92%).

Попри визнання могилянською спільнотою, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результати виборів в НаУКМА. І 2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило конкурс на зайняття посади президента Києво-Могилянської академії.

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