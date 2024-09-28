Повторний удар РФ по лікарні у Сумах: стало відоме ім'я вбитого поліцейського

Загиблий більше 20 років свого життя присвятив службі в органах внутрішніх справ.

Внаслідок повторного удару по лікарні у Сумах загинув поліцейський Ігор Поладич. Росія завдала удару, коли на місце події вже прибули поліцейські.

Про це повідомляє Нацполіція.

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"Сьогодні вранці російські терористи завдали повторного авіаційного удару по обласному центру, коли на місце події вже прибули поліцейські. Унаслідок атаки смертельне поранення отримав начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області полковник поліції Ігор Поладич", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблий більше 20 років свого життя присвятив службі в органах внутрішніх справ.

"Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до останнього подиху виконував свої професійні обов’язки. Йому було лише 43 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - син та донька, без сина – мати", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, вранці 28 вересня Росія завдала удару по Сумах. Під ударом опинилася лікарня. За останніми даними, загинуло 9 людей.

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