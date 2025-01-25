Повторну ВЛК до 4 лютого не встигне пройти більшість обмежено придатних: які зміни готують

Більшість обмежено придатних, які за законом повинні повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року включно, не встигнуть цього зробити. Їм загрожують штрафи та інші юридичні неприємності.

Про це повідомила заступник голови Офісу президента Ірина Верещук.

За її словами, відповідні медогляди не пройшло понад 1 мільйон людей, оскільки або не отримували викликів на ВЛК, або не можуть їх отримати в ТЦК через черги.

“Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу”, - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Ірина Верещук повідомила про термінові заходи, які зараз готуються:

у Верховній Раді працюють над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатних;

розробляються нормативні зміни, щоб поки не застосовувати штрафи;

Міноборони та МОЗ терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК.

“Так буде конструктивно. Але, всі обмежено придатні мають пройти повторний медогляд. Як того вимагає закон”, - наголосила Верещук.

Нагадаємо, непройдена ВЛК вважатиметься порушенням правил військового обліку.

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