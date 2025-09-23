ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Повторний обстріл Запоріжжя, Зеленський розпочав свій візит до США: головні новини ночі 23 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу Запоріжжя

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 вересня 2025 року:

  • Обстріл Запоріжжя у ДСНС та ОВА показали наслідки (фото) (відео) Читати далі –>

  • Генсек ООН закликав не відмовляти Палестині у державності, щоб не «давати подарунки екстремістам» Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

  • Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя загинула одна людина — ОВА Читати далі –>

  • Зеленський у Нью-Йорку провів низку зустрічей: що відомо Читати далі –>

