Повторний розшук від ТЦК після сплати штрафу: що робити

Повторний розшук від ТЦК / © Міністерство оборони

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Українських чоловіків призовного віку ТЦК може оголошувати у розшук. Однак українці почали стикатися із повторними оголошеннями в розшук навіть після того, як вперше це вдалося розв’язати. Чи має ТЦК право двічі оголошувати особу в розшук?

Про це розповіли на порталі Юристи.UA.

Чи може ТЦК вдруге оголосити людину в розшук

Юристи звертають увагу на те, що у випадку, коли друге оголошення у розшук відбулося з тієї ж причини, що і перше, ці дії ТЦК можуть бути незаконними. Йдеться про випадки, коли ТЦК оголошують громадян у розшук через порушення військового обліку.

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Це вважається адміністративним правопорушенням, тому з людини спершу стягують штраф. Якщо ви не сплатили штраф у визначений термін, ТЦК може оголосити вас в адміністративний розшук, який не має статусу кримінального.

Адміністративний розшук діє протягом конкретного періоду і після того, як спливе час чи особа виконає вимоги, його анулюють.

Чоловік, який звернувся до юристів на порталі, розповів, що має аналогічну ситуацію — він уже сплатив штраф, але його вдруге оголосили у розшук за тою ж підставою.

«В Резерві з’явився розшук ТЦК після закінчення бронювання, за неявку за повісткою (якої не було). Для швидкого вирішення для перебронювання було подано заяву через Резерв+ на визнання порушення та оплату штрафу (50%). За 3 дні приходять сповіщення в Резерв: 1. Вас зняли з розшуку і 2. Є рішення по справі (оплатити штраф), а за 5 хвилин ще одне нове 3. Вас розшукує ТЦК — новий розшук», — пише користувач.

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Юристи пояснюють, що такі повторні оголошення у розшук з боку ТЦК є порушенням закону.

Чоловіки, які стикнулися з цією проблемою, мають два варіанти:

Повторно визнати порушення та чекати, що розшук знімуть на довший період. Це підійде, якщо ви займаєтеся оформленням бронювання. Оскаржити дії ТЦК у суді.

У другому випадку суд може встановити законність повторного внесення до розшуку.

Також юрист звернув увагу, що це може бути певний технічний збій у роботі Резерв+, тож варто спробувати звернутися із запитанням до техпідтримки.

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«На жаль, так іноді трапляється. ТЦК у більшості випадків поводяться неправомірно, зокрема, це стосується й подання військовозобов’язаних у розшук за неявку по неіснуючих повістках. Тож, Вам варто звертатися до ТЦК із заявою про закриття провадження у справі та видалення запису про порушення ВО з Реєстру. Якщо ТЦК заяву не задовольнить, то у такому разі або сплачувати штраф, або оскаржувати розшук ТЦК у судовому порядку», — пише адвокат Юрій Айвазян.

Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні тривають зміни у процесах військового обліку, і одним із дискусійних питань залишається отримання відстрочки для працівників критично важливих підприємств.

Зокрема, керівники компаній дедалі частіше вимагають від підлеглих обов’язкового проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) перед поданням документів на бронювання.

Як пояснили адвокати на порталі «Юристи.UA», такі вимоги з боку роботодавців є регулярними, проте вони позбавлені законних підстав. Відсутність актуальних даних про проходження медогляду не є перешкодою для отримання статусу заброньованого.

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Наприклад, під час бронювання через застосунок «Дія» автоматизована система перевіряє лише факт офіційного працевлаштування та наявність особи в реєстрах, тому відсутність відмітки про ВЛК не блокує процес.

В Україні триває мобілізація, і одним із найближчих нововведень може стати зменшення кількості чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК. Як повідомили народні депутати, Міноборони планує звернути особливу увагу на цю категорію громадян.

Порушників мобілізаційного законодавства можуть почати розшукувати за аналогією з неплатниками аліментів. Нові алгоритми розшуку працюватимуть, зокрема, на основі масиву даних про чоловіків віком від 18 до 60 років з усіх державних реєстрів, проте наразі ця інформація є закритою.

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