ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
3 хв

Повторний розшук від ТЦК після сплати штрафу: що робити

Українці призовного віку стикаються з повторним оголошенням у розшук від ТЦК навіть після сплати штрафів і зняття попереднього статусу. Юристи пояснили, чи законні такі дії та як можна захистити свої права.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Повторний розшук від ТЦК

Повторний розшук від ТЦК / © Міністерство оборони

Українських чоловіків призовного віку ТЦК може оголошувати у розшук. Однак українці почали стикатися із повторними оголошеннями в розшук навіть після того, як вперше це вдалося розв’язати. Чи має ТЦК право двічі оголошувати особу в розшук?

Про це розповіли на порталі Юристи.UA.

Чи може ТЦК вдруге оголосити людину в розшук

Юристи звертають увагу на те, що у випадку, коли друге оголошення у розшук відбулося з тієї ж причини, що і перше, ці дії ТЦК можуть бути незаконними. Йдеться про випадки, коли ТЦК оголошують громадян у розшук через порушення військового обліку.

Це вважається адміністративним правопорушенням, тому з людини спершу стягують штраф. Якщо ви не сплатили штраф у визначений термін, ТЦК може оголосити вас в адміністративний розшук, який не має статусу кримінального.

Адміністративний розшук діє протягом конкретного періоду і після того, як спливе час чи особа виконає вимоги, його анулюють.

Чоловік, який звернувся до юристів на порталі, розповів, що має аналогічну ситуацію — він уже сплатив штраф, але його вдруге оголосили у розшук за тою ж підставою.

«В Резерві з’явився розшук ТЦК після закінчення бронювання, за неявку за повісткою (якої не було). Для швидкого вирішення для перебронювання було подано заяву через Резерв+ на визнання порушення та оплату штрафу (50%). За 3 дні приходять сповіщення в Резерв: 1. Вас зняли з розшуку і 2. Є рішення по справі (оплатити штраф), а за 5 хвилин ще одне нове 3. Вас розшукує ТЦК — новий розшук», — пише користувач.

Юристи пояснюють, що такі повторні оголошення у розшук з боку ТЦК є порушенням закону.

Чоловіки, які стикнулися з цією проблемою, мають два варіанти:

  1. Повторно визнати порушення та чекати, що розшук знімуть на довший період. Це підійде, якщо ви займаєтеся оформленням бронювання.

  2. Оскаржити дії ТЦК у суді.

У другому випадку суд може встановити законність повторного внесення до розшуку.

Також юрист звернув увагу, що це може бути певний технічний збій у роботі Резерв+, тож варто спробувати звернутися із запитанням до техпідтримки.

«На жаль, так іноді трапляється. ТЦК у більшості випадків поводяться неправомірно, зокрема, це стосується й подання військовозобов’язаних у розшук за неявку по неіснуючих повістках. Тож, Вам варто звертатися до ТЦК із заявою про закриття провадження у справі та видалення запису про порушення ВО з Реєстру. Якщо ТЦК заяву не задовольнить, то у такому разі або сплачувати штраф, або оскаржувати розшук ТЦК у судовому порядку», — пише адвокат Юрій Айвазян.

Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні тривають зміни у процесах військового обліку, і одним із дискусійних питань залишається отримання відстрочки для працівників критично важливих підприємств.

Зокрема, керівники компаній дедалі частіше вимагають від підлеглих обов’язкового проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) перед поданням документів на бронювання.

Як пояснили адвокати на порталі «Юристи.UA», такі вимоги з боку роботодавців є регулярними, проте вони позбавлені законних підстав. Відсутність актуальних даних про проходження медогляду не є перешкодою для отримання статусу заброньованого.

Наприклад, під час бронювання через застосунок «Дія» автоматизована система перевіряє лише факт офіційного працевлаштування та наявність особи в реєстрах, тому відсутність відмітки про ВЛК не блокує процес.

В Україні триває мобілізація, і одним із найближчих нововведень може стати зменшення кількості чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК. Як повідомили народні депутати, Міноборони планує звернути особливу увагу на цю категорію громадян.

Порушників мобілізаційного законодавства можуть почати розшукувати за аналогією з неплатниками аліментів. Нові алгоритми розшуку працюватимуть, зокрема, на основі масиву даних про чоловіків віком від 18 до 60 років з усіх державних реєстрів, проте наразі ця інформація є закритою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie