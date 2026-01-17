Повторний удар по Харкову: куди влучили ворожі дрони

Атака ворожих дронів / © ТСН

Увечері в суботу, 17 січня, російські безпілотники вдруге за день завдали удару по місту Харкову. Зафіксовано два влучання — зокрема, в об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За словами харківського мера, російська терористична армія атакувала Слобідський район міста.

Один з ворожих дронів типу «Молнія» влучив у нежитлову будівлю.

Як повідомив Ігор Терехов, інформації про загиблих та постраждалих внаслідок цього удару наразі не надходило.

Ще один удар ворожого безпілотника цього ж типу прийшовся по об’єкту критичної інфраструктури.

«Наслідки уточнюються», — написав мер Харкова.

Нагадаємо, раніше цього ж дня було зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста Харкова. Російські терористи також атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок російського обстрілу були постраждалі.