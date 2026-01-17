- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
Повторний удар по Харкову: куди влучили ворожі дрони
Інформації про загиблих та постраждалих наразі не надходило.
Увечері в суботу, 17 січня, російські безпілотники вдруге за день завдали удару по місту Харкову. Зафіксовано два влучання — зокрема, в об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За словами харківського мера, російська терористична армія атакувала Слобідський район міста.
Один з ворожих дронів типу «Молнія» влучив у нежитлову будівлю.
Як повідомив Ігор Терехов, інформації про загиблих та постраждалих внаслідок цього удару наразі не надходило.
Ще один удар ворожого безпілотника цього ж типу прийшовся по об’єкту критичної інфраструктури.
«Наслідки уточнюються», — написав мер Харкова.
Нагадаємо, раніше цього ж дня було зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста Харкова. Російські терористи також атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок російського обстрілу були постраждалі.