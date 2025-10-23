Повторний ворожий удар по Харківщині: загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег поранені (фото)

Удар по рятувальниках на Харківщині / © ДСНС

На Харківщині внаслідок повторного ворожого удару загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег були поранені.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

«У ніч проти 23 жовтня, під час виконання бойового завдання на Куп’янщині загинув справжній Герой — командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження. У Юрія залишилась донька», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. Ворожий удар забрав життя рятувальника, п’ятеро його колег постраждало.

Загиблий рятувальник Юрій Чистіков / © ДСНС

Удар по рятувальниках на Харківщині / © ДСНС

Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого.

«Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку — людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя», — зазначається у повідомленні.

