- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 246
- Час на прочитання
- 1 хв
Повторний ворожий удар по Харківщині: загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег поранені (фото)
Під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.
На Харківщині внаслідок повторного ворожого удару загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег були поранені.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.
«У ніч проти 23 жовтня, під час виконання бойового завдання на Куп’янщині загинув справжній Герой — командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження. У Юрія залишилась донька», — йдеться у повідомленні.
У ДСНС уточнили, що під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. Ворожий удар забрав життя рятувальника, п’ятеро його колег постраждало.
Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого.
«Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку — людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя», — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.