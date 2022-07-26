Повз Землю пролетять два великі астероїди: у NASA назвали дати, коли це станеться

Наступного тижня повз Землю пролетять два астероїди завбільшки з будинок.

Проліт астероїдів повз Землю станеться 29 та 30 липня.

Про це повідомляється на на сайті NASA.

Астероїд діаметром 122 метри перебуватиме на відстані 2,8 млн кілометрів від Землі. Як пише Newsweek, це приблизно, як 7 відстаней від нашої планети до Місяця. Швидкість польоту астероїда у 17 разів перевищуватиме швидкість кулі, яку випустили з рушниці.

Другий астероїд удвічі більший - 283 метрів, але й летітиме він на відстані 6,9 млн кілометрів від нашої планети.

У міжнародній космічній агенції не стурбовані цими астероїдами, адже вони не загрожують людству.

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