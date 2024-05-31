Повзком та рачки: ЗСУ показали ефектну роботу дронами по окупантах (відео)

Ворог продовжує втрачати в Україні техніку й особовий склад.

Так, наші бійці показали відпрацювання дронами по російських солдатах. Завдання виконали пілоти окремої механізованої Інгулецької бригади.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали роботу дронами по окупантах

"Повзком, рачки чи зовсім наполегливо пропонують пересуватися російським окупантам пілоти окремої механізованої Інгулецької бригади", – іронічно написав він.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 31 травня склали 507 6500 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1390 загарбників.

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