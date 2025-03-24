"Пояс Усика" та суперечка з Трампом: головне з інтерв'ю Зеленського

Володимир Зеленський розкрив деталі напруженої розмови з Дональдом Трампом під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський у великому інтерв’ю для американського видання Time розповів про напружену розмову з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Також глава держави пояснив, чому діалог переріс у суперечку, а ще розповів, що сталося з поясом чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

ТСН.ua зібрав головне з розмови українського лідера з американськими журналістами.

Суперечка в Овальному кабінеті

Зеленський наголосив, що суперечка в Білому домі мала негативні наслідки для обох сторін.

Глава держави нагадав, що українці на початку війни РФ проти України почали захищатися через гідність.

Президент зауважив, що Україна не почувається супердержавою, проте її громадяни – це дуже емоційні люди. Тому коли йдеться про наші почуття гідності, свободи, демократії, наш "народ повстає та об’єднується".

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"Те, що вони побачили в Овальному кабінеті, було доказом того, що Сполучені Штати залишаються їхнім союзником. Але в той момент було відчуття, що ми не є союзниками або не займаємо позицію союзника. В тій розмові я захищав гідність України", – сказав президент.

Призупинення американської допомоги

У виданні Time зауважили, що пауза в наданні розвідувальних даних ослабила українські війська на полі бою.

Там зазначають, що без доступу до даних з американських супутників ЗСУ втратили можливість виявляти наближення російських бомбардувальників і крилатих ракет. Як наслідок – Україна мала менше часу для попередження цивільних і військових про наближення авіаудару.

Автори статті підкреслюють, шо найвідчутнішим цей вплив був у Курській області, де росіяни швидко просунулися вперед.

Проте Володимир Зеленський не покладає провину на адміністрацію президента США Дональда Трампа і зазначає, що ці події між собою не пов’язані.

Поступки Путіну

У статті видання Time зазначає, що російські вимоги стають усе радикальнішими, попри поступки України. Путін вимагає розформувати ЗСУ, змінити владу та відмовитися від НАТО.

Зеленський розчарований тим, що Трамп погодився на деякі з цих поступок, не отримавши нічого натомість: зняв заявку України на вступ до НАТО і навіть припустив, що поверне Росію назад до G7.

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За його словами, такі рішення зруйнують єдине реальне покарання Путіна – міжнародну ізоляцію.

"Це великий компроміс. Уявіть собі звільнення Гітлера з політичної ізоляції", – наголосив президент.

Що сталося з поясом Усика

Зеленський привіз із собою на зустріч із Трампом чемпіонський пояс Олександра Усика.

Проте після емоційної розмови президент, ймовірно, просто забув сувенір у залі для переговорів.

"Я не знаю, – відповів Зеленський на запитання журналіста, чи передав він пояс Трампу. – Можливо, він усе ще там".

У Time повідомили, що пізніше того самого дня співробітник Білого дому виявив пояс на столику біля дивана, де сиділи учасники зустрічі.

Трофей доправили до приватної їдальні Трампа, де він тепер зберігається серед інших сувенірів.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, коли розпочнеться перемир’я.

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