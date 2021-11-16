Поїдала сирого голуба разом із пір'ям: у Полтаві зафільмували жінку за страхітливим частуванням (відео)

Жінка десь дістала труп голуба і з'їла його.

На залізничному вокзалі, ймовірно у Полтаві, зафільмували жінку, яка споживала сирого голуба у пір'ї. Містянка присіла на бордюр і заходилася смакувати мертвим птахом.

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Відео виклали в телеграм-каналі "ТРУХА".

За повідомленням авторів ролика, інцидент стався на залізничному вокзалі Полтави.

У коментарях під публікацією підписники припустили, що скоріш за все містянка має психічні проблеми і голодна. Також повідомили, що ця жінка часто перебуває на території вокзалу.

Нагадаємо, що у Житомирі відправили до психіатричного медзакладу молодика, який на майдані Перемоги кидався з ножем на перехожих.

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