Поїхала до подруги, з якою познайомилася в Інтернеті: на Дніпропетровщині тиждень шукають 18-річну дівчину

Раніше дівчина ніколи не зникала та не залишала місце проживання без відома родичів

На Дніпропетровщині майже тиждень шукають 18-річну Ірину Смирнову. Дівчина вийшла з дому і зникла безвісти.

Про це пишуть у групі "Пошук зниклих дітей у Кривому Розі".

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Дівчина ще 27 жовтня вийшла з дому і вирушила, ймовірно, до Чернівців до знайомої, з якою познайомилася в Інтернеті. З того часу Ірина перестала виходити на зв'язок із рідними та близькими.

Її прикмети: на вигляд близько 20 років, зріст приблизно 167 сантиметрів, вага – 70 кілограм. Плотної статури. Світле волосся, зачіска “каре”. Була одягнена у чорний спортивний костюм.

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“Раніше ніколи не зникала та не залишала місце проживання без відома родичів. Будь-яку інформацію про зниклу Смірнову Ірину можна надавати телефоном гарячої лінії групи пошуку зниклих дітей “Пошук-КР”: (097) 543 30 30 або (097) 451 45 12”, — підкреслили в волонтерській групі.

Нагадаэмо, що у Дніпрі знайшли мертвою 16-річну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти.

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