Поїхала до школи, але туди не потрапила: на Волині розшукують зниклу 16-річну ученицю (фото)

Поліція просить допомогти у розшуку неповнолітньої дівчини.
На Волині зникла безвісти 16-річна жителька села Камянка Ковельського району Юлія Кармач. Дівчина у понеділок, 24 січня, поїхала до школи у селищі Головне, але туди не потрапила, додому школярка теж не повернулась.
Як повідомили у пресслужбі поліції області, де зараз перебуває дівчина, наразі невідомо.
Прикмети розшукуваної: високого зросту, худої тілобудови, волосся русяве, довге, одягнена в куртку чорного кольору з капюшоном, довгу шапку білого кольору з рожевими смугами, джинси блакитного кольору, була взута у кросівки білого кольору.
"Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваної, просимо негайно повідомити за номерами телефонів: 0660829408, 0955180859 або 102", - зазначили правоохоронці.
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