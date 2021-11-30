Поїхала на заробітки 21 рік тому: на Харківщині розшукують зниклу безвісти жінку

На батьківщину вона повернулася у 2018 року, проте на зв'язок так і не вийшла.
На Харківщині правоохоронці розшукують жінку, яка 21 рік вважається зниклою безвісти.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження мешканки Індустріального району міста 39-річної Ірини Бондаренко. Жінка ще у 2000 році поїхала на заробітки за кордон, після чого перестала виходити на зв'язок із рідними та близькими.
“Зі слів знайомих, розшукувана повернулась до України у 2018 році, проте додому не приїжджала, батьки інформацією про її місцезнаходження не володіють. Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про місцезнаходження жінки, просимо повідомити за телефонами: 095-604-70-88, 097-937-91-17 або “102”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
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