Поїхали по гриби і зникли: на Чернігівщині знайшли мертвими чотирьох чоловіків (фото)

Місцеві жителі поїхати до лісу, щоб назбирати грибів, проте після цього зв'язок з ними зник. Згодом тіла чотирьох чоловіків знайшли у лісі, ймовірно вони підірвались на міні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Відомо, що в Чернігівській області четверо чоловіків поїхали до лісу збирати гриби. Згодом повідомили про їхнє зникнення. Працівники ДСНС вирушили на пошуки людей. Біля села Шестовиця знайшли тіла загиблих та автомобіль. За попередніми даними, місцеві жителі підірвались на міні.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

На місці події працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки. Обставини події встановлюються.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Нагадаємо, на Харківщині швидка їхала на виклик і підірвалася на міні.

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