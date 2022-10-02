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Поїхали по гриби і зникли: на Чернігівщині знайшли мертвими чотирьох чоловіків (фото)

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Поїхали по гриби і зникли: на Чернігівщині знайшли мертвими чотирьох чоловіків (фото)

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

У Чернігівській області загинуло четверо чоловіків.

Місцеві жителі поїхати до лісу, щоб назбирати грибів, проте після цього зв'язок з ними зник. Згодом тіла чотирьох чоловіків знайшли у лісі, ймовірно вони підірвались на міні

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 

Відомо, що в Чернігівській області четверо чоловіків поїхали до лісу збирати гриби. Згодом повідомили про їхнє зникнення. Працівники ДСНС вирушили на пошуки людей. Біля села Шестовиця знайшли тіла загиблих та автомобіль. За попередніми даними, місцеві жителі підірвались на міні. 

© Кирило Тимошенко/Telegram
Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

На місці події працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки. Обставини події встановлюються. 

© Кирило Тимошенко/Telegram
Фото: Кирило Тимошенко/Telegram
© Кирило Тимошенко / Facebook
Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Нагадаємо, на Харківщині швидка їхала на виклик і підірвалася на міні

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
11к
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