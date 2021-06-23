Поїхав до Чернівців на іспит і зник: на Буковині вже тиждень розшукують 18-річного хлопця (фото)

Олександр Савука так і не з'явився в навчальному закладі.

На Буковині зник 18-річний жителя села Проскуряни Олександра Савука. Хлопець 15 червня поїхав з дому до Чернівців для складання іспиту, але до навчального закладу так і не прибув.

Мобільний зв’язок із юнаком відсутній і його місцеперебування наразі невідоме, повідомили у поліції Чернівецької області.

Прикмети розшукуваного: зріст приблизно 170 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, обличчя овальне, очі карі.

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

Був одягнений у чорні спортивні штани, синю футболку, чорну куртку і взутий у чорні кросівки. Із собою мав рюкзак темно-синього кольору із темно-сірою вставкою.

У поліції просять допомогти розшукати зниклого безвісти Олександра. Усім, кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування хлопця – прохання терміново повідомити на спецлінію поліції "102" або за номером (050) 960-70-67.

Нагадаємо, на Закарпатті рятувальники і місцеві жителі вже п'яту добу шукають 29-річного чоловіка з села Богдан.

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