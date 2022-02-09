Поїхав на заробітки, а став кремлівським спецагентом: СБУ викрила харків’янина, якого завербували російські спецслужби

Поїхав на заробітки, а став кремлівським спецагентом: СБУ викрила харків’янина, якого завербували російські спецслужби

Українцеві погрожували його родичами, які залишилися в Росії.

Служба безпеки України в Харківській області викрила місцевого мешканця, якого завербували російські спецслужби. Чоловік мав збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері української оборони.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що харків’янина залучили до таємного співробітництва , коли той поїхав до Росії на заробітки. При цьому представники іноземної спецслужби застосовували погрози та психологічний тиск.

Від чоловіка вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони. Російську спецслужбу, зокрема, цікавили відомості про військові об’єкти в Харківській області, їх дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони.

Після того, як чоловік повернувся на Харківщину російські спецслужби вимагали від нього виконувати розвідувальні завдання. Українцеві погрожували його родичами, які залишилися в Росії.

Повідомляється, що СБУ зреагувала на випадок своєчасно, завдяки чому вдалося запобігти передачі російським кураторам відомостей, які могли завдати шкоди державній безпеці України.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада у формі шпигунства) Кримінального кодексу України, а викритому громадянину України вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше на Донеччині правоохоронці викрили зловмисницю, яка протягом місяця передавала інформацію терористам з самопроголошеної ДНР. Жінка з освітою картографа складала карти для окупантів з позиціями Збройних Сил України.

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