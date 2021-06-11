Поїхав на заробітки після школи: що відомо про 19-річного українця, якого знайшли мертвим у Чехії

Родичі Петра припускають, що хлопця побили.

У Чехії знайшли мертвим 19-річного жителя села Мала Уголька Закарпатської області Петра Майора. Його тіло виявили в річці Влтава у Празі.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Зазначається, що хлопець зник першого червня. "Пішов до невідомої дівчини, після чого з ним зв'язок обірвався й до свого помешкання він не повернувся", - розповіли у Facebook-спільноті "З дому додому".

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Через тиждень тіло юнака поблизу дебаркадера з плавучим рестораном "Матильда" помітили перехожі, які викликали поліцію.

Родичі Петра у версію про самогубство не вірять. Припускають, що хлопця побили.

"Я розмовляв із рідними хлопця. Вони кажуть, що на обличчі були сліди побоїв. Що з ним трапилося, зараз можна лише здогадуватися", – розповідає односелець Петра Олександр.

За його словами, українець поїхав на заробітки до Чехії одразу після школи, працював на будівництві.

"У нього є ще брат і молодша сестра. Батько помер років сім тому, він довго хворів. Щоб зводити кінці з кінцями, вони збирали ягоди і гриби в лісі, потім їх продавали. Тепер сини їздять на заробітки", - вказує чоловік.

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Остаточну причину смерті Петра покаже розтин. "Хлопець працьовитий, непоганий. Зараз усіма паперами в Чехії займається його брат, а мама тут", - розповідає знайома юнака Марія.

"У нас в регіоні жодної гідної роботи для людей немає. Тому на господарстві залишилися лише пенсіонери та люди передпенсійного віку. Всі інші на заробітках, переважно в Чехії", - зауважує житель села Мала Уголька.

Раніше у Чехії загинула 27-річна заробітчанка з Івано-Франківської області Оксана Василів. Молода жінка впала з висоти під час проведення робіт з реконструкції у приміщенні банку.

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