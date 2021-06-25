Поїхав на ЗНО і зник: у Чернівецькій області вже 10 добу розшукують 18-річного хлопця

Хлопець на оцінювання так і не потрапив.
У Чернівецькій області розшукують 18-річного хлопця. Востаннє його бачили, коли він поїхав здавати ЗНО.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Нацполіції Чернівецької області Тетяну Андрійчук.
18-річний хлопець 15 червня із села Проскуряни поїхав у Чернівці на ЗНО. На екзамен він так і не потрапив. Також рідні не можуть зв'язатись із молодиком.
У хлопця темно-русяве волосся та карі очі, його зріст - 170 см. Був одягнений у чорні спортивні штани, синю футболку, чорну куртку та кросівки. Мав з собою синій рюкзак.
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