Поїхав по ягоди і зник: на Рівненщині шукають чоловіка, який не повернувся з лісу

61-річний Андрій Ковлев поїхав до лісу велосипедом ще 6 липня близько 11:30. Пошуки чоловіка тривають.

Пошуком зниклого займаються рятувальники, військові, лісівники та місцеві жителі.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Неподалік села Красносілля на Рівненщині тривають пошуки Андрія Ковлева. 6 липня чоловік поїхав на велосипеді до лісу по ягоди і не повернувся. Мобільного телефону він при собі не має.

Прикмети: чоловік середнього зросту, худорлявої тілобудови, волосся сиве, коротке.

Був одягнений: у куртку темного кольору, зелені чоботи, темно-сіру кепку, темно-сірі штани. Відомо, що чоловік має розлади психіки.

Нагадаємо, у Житомирській області правоохоронці розшукали чоловіка, який майже тиждень блукав у лісі. Чоловік пішов по гриби, а у результаті кілька днів ночував серед кущів та дерев.

Новини України: п`ятеро грибників заблукали у лісі за 10 кілометрів від свого авто

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