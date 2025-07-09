Поїхав із частини на БТРі: військовий отримав 7 років ув’язнення

Військовий отримав 7 років ув’язнення. / © Державне бюро розслідувань

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Сумський районний суд виніс вирок військовослужбовцю, який у січні 2025 року самовільно залишив частину та поїхав додому на бронетранспортері. Його засудили до семи років позбавлення волі за дезертирство та незаконне заволодіння військовою технікою.

За матеріалами ДБР, чоловік обіймав посаду водія спецтехніки.

БТР. / © Державне бюро розслідувань

Під приводом заправки БТРа він виїхав з частини, прихопивши автомат, і вирушив на Полтавщину. Подолавши кількасот кілометрів дорогами загального користування, військовий залишив бронетранспортер на узбіччі неподалік села, а сам пішов спати в лісосмугу.

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Правоохоронці затримали його в найкоротші терміни. Викрадену техніку та зброю повернули до військової частини.

У справі працювали ДБР, військова служба правопорядку та СБУ.

Раніше працівники ДБР виявили в одному з гаражів Києва зброю та боєприпаси на 7 мільйонів.