Кримський міст атакували втретє за тиждень / © Associated Press

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У ніч проти 19 листопада українські ракети «Нептун» уразили Кримський міст. Є влучання в районі арки та залізничних колій. Рух потягів мостом наразі зупинений.

Про це повідомили в Міноборони.

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«Керченський міст, залізнична частина. У ніч на 19 листопада по ній відпрацювали українські „Нептуни“. Є влучання в районі арки та залізничних колій. Масштаб пошкоджень уточнюється, але наразі рух поїздів зупинено. Трохи арифметики. 19 кілометрів рейок. 38 тисяч шпал. 228 мільярдів рублів на будівництво. І жодного поїзда цього ранку.

Для Росії цей міст — конвеєр війни: цистерни й вагони з боєприпасами для угруповання на півдні. Конвеєр дав збій. Інший шлях лежить суходолом, уздовж фронту. Там вантажі зустрічають наші дрони», — йдеться у повідомленні відомства.

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Удари по Кримському мосту — що відомо

У ніч проти 19 листопада Збройні сили України знову атакували Керченський (Кримський) міст. Попередні атаки 16-17 листопада призвели до руйнування однієї з арок мосту, обвалу одного прольоту і зупинення руху автомобільної частини.

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив про атаку на міст близько опівночі в четвер. Це призвело до зупинки залізничного сполучення.

Російське Міністерство транспорту офіційно визнало зупинку залізничного сполучення, пояснивши це наслідками нічної атаки дронів.

«У результаті нічної атаки безпілотника тимчасово призупинено рух поїздів по залізничній частині Кримського мосту», — йдеться в повідомленні відомства.

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Згодом у Генеральному штабі ЗСУ опублікували іронічний допис, натякнувши на виведення незаконної споруди з ладу.

«Збройні сили України вітають міст Васко да Гама зі званням найдовшого мосту в Європі!» — заявили в командуванні.

Пізніше Генштаб заявив, що рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено.

Київ неодноразово заявляв, що вважає Кримський міст законною військовою ціллю, оскільки Росія використовує його для постачання своїх військ.

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У своєму повідомленні про операцію Володимир Зеленський також наголосив, що удар по мосту став відповіддю на російські атаки.

«Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема по мостах у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, на Одещині. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди повертатиметься туди, звідки вона почалася», — заявив президент.

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