Потяг "Укрзалізниці" / © Укрзалізниця

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Поїзд сполученням «Львів — Чернівці» вирушив далі без 25 пасажирів, яких евакуювали з вагонів через загрозу російського обстрілу. Після відбою тривоги люди залишилися посеред поля, тоді як потяг поїхав без них.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у дописі в соціальних мережах повідомив, що звернувся до «Укрзалізниці», щоб з’ясувати обставини інциденту.

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За словами Лубінця, у Мережі поширюється відео обурених пасажирів, яких висадили з поїзда через загрозу обстрілу. Люди дочекалися відбою тривоги, однак повернутися до вагонів не встигли — потяг вирушив далі без них.

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«10 секунд після відбою — і поїзд поїхав без 25 пасажирів. Укрзалізниця, а як це взагалі працює?» — написав омбудсман.

Він наголосив, що евакуація під час загрози обстрілу є необхідним заходом безпеки. Водночас після відбою небезпеки потрібно забезпечити повернення людей до вагонів і продовження їхньої подорожі.

«Як можна організувати евакуацію, але не організувати повернення людей?» — зазначив Лубінець.

Омбудсман вимагає з’ясувати обставини інциденту

Лубінець повідомив, що скерував офіційний запит до «Укрзалізниці». Він хоче з’ясувати, що саме сталося, а також чи вдалося зрештою доправити всіх 25 пасажирів до місця призначення.

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Омбудсман визнав, що залізниця працює в умовах воєнних загроз, і подякував працівникам, які забезпечують перевезення в складних обставинах. Водночас, за його словами, такі ситуації потребують належної координації, адже безпека пасажирів має залишатися пріоритетом.

«Безпека не може залежати від розкладу, а розклад — бути важливішим за людей, заради яких цей поїзд узагалі їде», — наголосив він.

Омбудсман підкреслив, що інцидент не можна зводити лише до помилки в координації. Необхідно переглянути порядок дій після евакуації, щоб пасажири не залишалися без можливості продовжити поїздку після відбою тривоги.

«Потрібно змінити сам підхід, щоб після наступної тривоги ніхто не мусив перевіряти, чи не поїхав його поїзд без нього», — написав Лубінець.

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Він сподівається, що всі пасажири вже дісталися пунктів призначення, однак наголошує на необхідності встановити причини інциденту та вжити заходів, аби не допустити повторення подібних випадків.

Нагадаємо, напередодні, 14 жовтня, після масованої нічної атаки Росії на залізничну інфраструктуру по всій Україні затримувалися десятки пасажирських поїздів. Найбільше відставання від графіка перевищувало дев’ять годин.

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