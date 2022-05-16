Поїзд "Стефанія Експрес" почав курсувати під хіт гурту Kalush: відео з вокзалу в Києві

З Києва до Івано-Франківська почав курсувати потяг "Стефанія Експрес".
Таку назву він отримав після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні.
Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".
Це - перший у світі випадок, коли потяг отримав назву на честь матері співака. Також на вокзалах Києва, Калуша та Івано-Франківська потяг "Стефанія Експрес" зустрічатимуть піснею, яку виконав український переможець "Євробачення-2022".
Пасажири вокзалу в Києві уже зафільмували те, як відправляється цей поїзд під хіт "Стефанія".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" перейменувала потяг 43 Київ — Івано-Франківськ на "Стефанія Експрес".
Зазначимо, що український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив публіку "Євробачення-2022". Колектив став переможцем цьогорічного конкурсу та зробив нашу державу господинею наступного.
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