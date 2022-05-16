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Поїзд "Стефанія Експрес" почав курсувати під хіт гурту Kalush: відео з вокзалу в Києві

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Поїзд "Стефанія Експрес" почав курсувати під хіт гурту Kalush: відео з вокзалу в Києві

Фото: Facebook / Олександр Рудоманов

З Києва до Івано-Франківська почав курсувати потяг "Стефанія Експрес".

Таку назву він отримав після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні. 

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1". 

Це - перший у світі випадок, коли потяг отримав назву на честь матері співака. Також на вокзалах Києва, Калуша та Івано-Франківська потяг "Стефанія Експрес" зустрічатимуть піснею, яку виконав український переможець "Євробачення-2022". 

Пасажири вокзалу в Києві уже зафільмували те, як відправляється цей поїзд під хіт "Стефанія". 

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Нагадаємо, "Укрзалізниця" перейменувала потяг 43 Київ — Івано-Франківськ на "Стефанія Експрес"

Зазначимо, що український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив публіку "Євробачення-2022". Колектив став переможцем цьогорічного конкурсу та зробив нашу державу господинею наступного.

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